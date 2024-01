Array Technologies Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse der Array-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,58 USD lag, während der aktuelle Kurs nur bei 13,02 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -33,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (15,64 USD) liegt unter dem aktuellen Kurs (13,02 USD) mit einer Abweichung von -16,75 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 60,22 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 79,1, was bedeutet, dass Array überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt bekommt das Array-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die Array-Aktie ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Array-Aktie aus der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment. Es bleibt abzuwarten, wie sich die verschiedenen Faktoren in Zukunft entwickeln werden.