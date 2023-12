Array Technologies Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Array-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,19 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,24 USD liegt somit auf einem ähnlichen Niveau (-4,71 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 17 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 13,18 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Array ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Array-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Array ergibt sich aus der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet. Die Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, während die Stimmungsänderung positiv ist. Damit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".