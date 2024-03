Array Technologies Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Analyse von Array zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten zugenommen hat, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) von 82,84 deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was ebenfalls negativ eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 55. Das Anleger-Sentiment war insgesamt neutral, wobei in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, aber auch negative Themen diskutiert wurden. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 18,4 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,98 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -34,89 Prozent, was ebenfalls negativ ist. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie von Array.

