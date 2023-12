Array Technologies Aktie: Was für eine Niederlage!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Array in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert, wodurch die Anleger heute eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie erhalten. Insgesamt wird Array auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Array verzeichnet, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Array beträgt 76,49 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,11, was darauf hindeutet, dass Array weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Array mit einem Kurs von 17,37 USD derzeit +3,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" getroffen, da die Distanz zum GD200 sich auf -13,54 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.