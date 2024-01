Array Technologies Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Array derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 19,58 USD, während der Aktienkurs bei 13,02 USD liegt, was einer Abweichung von -33,5 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 15,64 USD um -16,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass Array aktuell weder besonders im Fokus steht, noch vernachlässigt wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI 60,22 Punkte beträgt. Allerdings wird sie auf Basis des 25-Tage-RSI als "Schlecht" eingestuft, da sie hier als überkauft gilt.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine gemischte Stimmung, wobei in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu finden sind. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

