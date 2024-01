Array Technologies Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Array-Aktie, so beträgt dieser aktuell 92. Dies bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 66,09, was darauf hindeutet, dass Array weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der hier sowohl für den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Array-Aktie aktuell 19,76 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 12,98 USD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,82 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. In Summe ergibt sich somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating für Array.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des sogenannten "Buzz" im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Array abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung bei der Analyse des Sentiments und des Buzz.

Das Anleger-Sentiment, als wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Array-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um Array, was eine "Neutral"-Bewertung auslöst. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.