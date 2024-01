Array Technologies Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Aktie von Array in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich in dieser Zeit weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" für die Array-Aktie. Der GD200 des Wertes liegt bei 20,04 USD, während der Kurs der Aktie bei 15,44 USD liegt, was einer Abweichung von -22,95 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 16,51 USD führt zu einer Abweichung von -6,48 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Array als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 88,19, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 47,68 bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An drei Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Array, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Array.