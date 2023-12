Array Technologies Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die technische Analyse der Array-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,07 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,09 USD weicht somit um -14,85 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 16,63 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,77 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Array-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als positiv bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Daher erhält die Array-Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Array-Aktie liegt bei 77,65 und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 41,07 eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und Aktivität rund um die Array-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Array-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

