Array Technologies Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Array-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht genauer betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 19,96 USD. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 14,81 USD, was einer Abweichung von -25,8 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,29 USD) wird vom letzten Schlusskurs unterschritten (-9,09 Prozent Abweichung), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Array-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Array-Aktie einen RSI7-Wert von 84,91, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist. Der RSI25-Wert liegt bei 55,39 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Array überwiegend positiv diskutiert, mit 11 Tagen positiver und 2 Tagen negativer Kommunikation. Jedoch sind in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen hervorgehoben worden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie eine "Neutral"-Einschätzung verliehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Array wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.