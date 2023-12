Array Technologies Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse von Array zeigt, dass der aktuelle Kurs mit 18,9 USD um +11,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies deutet auf eine kurzfristige positive Einschätzung hin. Allerdings basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,39 Prozent liegt. Somit wird die Aktie in charttechnischer Hinsicht insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 10,51, was eine positive Bewertung ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,31, was ebenfalls für eine positive Bewertung für 25 Tage spricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut" für die Aktie.

Die Stimmung und das Anlegerverhalten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden vorwiegend positive Kommentare und Befunde zu Array in sozialen Medien festgestellt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie von Array hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft.