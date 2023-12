Array Technologies Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den letzten vier Wochen hat sich das Stimmungsbild bei der Aktie von Array verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führte.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass die Aktie derzeit 3,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Array gemischte Bewertungen in Bezug auf Stimmung, technische Analyse und Anleger-Sentiment.