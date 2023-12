Array Technologies Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet erheblich beeinflusst werden. In diesem Zusammenhang wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Array betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Array.

Ein weiteres Instrument zur Bewertung von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI), der anhand der Kursbewegungen über die Zeit feststellt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Array beträgt 27,23 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da Array auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Array daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv in Bezug auf Array. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments für Array.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Array-Aktie von 15,88 USD als "Schlecht" bewertet, da er mit -21,5 Prozent Entfernung vom GD200 (20,23 USD) ein negatives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 17,4 USD auf, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Array-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.