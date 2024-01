Array Technologies Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse von Array zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,8 USD liegt, was einer Abweichung von -16,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,6 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 16,8 USD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Array, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über Array weniger diskutiert als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Array-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristigerer Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Array ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.