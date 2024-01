Array Technologies Aktie: Finger Weg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Array wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 60,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Array weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 79,1, was bedeutet, dass Array überkauft ist. Insgesamt erhält das Array-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Array veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Array-Aktie sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -33,5 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -16,75 Prozent aufweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Aktie von Array mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet. Es wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen.

Insgesamt wird die Array-Aktie aufgrund der genannten Analysen als "Schlecht" bewertet.