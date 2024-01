Array Technologies Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Array-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 89,73 Punkte, was darauf hinweist, dass die Array-Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Array-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 19,88 USD für die Array-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,35 USD, was einem Unterschied von -32,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Array-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (16,1 USD) liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-17,08 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Array-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Array-Aktie langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Array-Aktie veröffentlicht. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere um negative Themen rund um Array gedreht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.