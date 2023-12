Array Technologies Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Sentiment und Buzz um die Aktien sind wichtige Faktoren, die die Stimmung und Meinungen der Investoren und Nutzer im Internet widerspiegeln. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei der Aktie von Array wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Array bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Array-Aktie liegt aktuell bei 9, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 31,27, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Array ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Array-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,19 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 17 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Array-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Array in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung von "Gut".