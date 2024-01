Array Technologies Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Diskussionen über Array auf den sozialen Medien geben eine klare Einschätzung zur Stimmung rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen in den Kommentaren gehäuft. Außerdem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Tatsachen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Array bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung von Array auf diese beiden Faktoren zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Array zeigt jedoch eine Veränderung zum Positiven, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Array bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Array aktuell bei 19,8 USD, während der Aktienkurs selbst bei 13,53 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -31,67 Prozent aufbaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von -15,01 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Array wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass Array überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Array weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Array-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.