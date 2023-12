Array Technologies Aktie: Aufschrei, garantiert!

Array erhält von Analysten eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien ist insgesamt mittel intensiv, wobei es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung gab. In Bezug auf die technische Analyse sind die Aktien von Array weder überkauft noch überverkauft. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 64,05, was als neutral eingestuft wird. Bei einer 25-tägigen Betrachtung zeigt der RSI einen Wert von 70, der darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine negative Bewertung. Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs der Array-Aktie mit 17,63 USD um 19,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was als schlecht eingeschätzt wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -16,37 Prozent, was ebenfalls als schlecht bewertet wird. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, doch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher wird Array von Analysten neutral bewertet.

