Arqit Quantum-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Aufschluss darüber gibt, ob ein Wert überkauft oder unterverkauft ist. In Bezug auf die Arqit Quantum-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 50,36 keine Anzeichen von Über- oder Unterverkauf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Arqit Quantum basierend auf der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse der Arqit Quantum-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,94 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,513 USD stellt einen Unterschied von -45,43 Prozent dar, weshalb eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Im Vergleich dazu liegt der Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (0,5 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,6 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Arqit Quantum-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Dies spiegelt sich in einer überwiegend positiven Diskussion wider, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analystenmeinungen der letzten zwölf Monate zeigen 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 10 USD, was eine Empfehlung von 1849,32 Prozent Wachstum darstellt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Arqit Quantum-Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.