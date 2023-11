Bonasudden Holding AB Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs von Bonasudden als "schlecht" bewertet wird, da der RSI bei 80 liegt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine "neutrale" Bewertung mit einem Wert von 64,29. Die Aktie erhält insgesamt ein "schlechtes" Rating.

Die Kommunikation über Bonasudden in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher wird die Aktie als "neutral" bewertet.

Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Stimmung unter den Anlegern neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Bonasudden-Aktie von 170 SEK als "neutral" bewertet. Der Kurs liegt 1,49 Prozent über dem GD200 (167,5 SEK). Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, hat einen Kurs von 176,94 SEK. Dies entspricht einem Abstand von -3,92 Prozent, was ebenfalls als "neutral" bewertet wird.