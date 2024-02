Arqit Quantum Aktie: Das ist einfach klasse!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Arqit Quantum 1 Mal eine gute Einschätzung abgegeben, während sie 0 Mal neutral und 0 Mal schlecht bewertet haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es liegen keine Updates von Analysten zu Arqit Quantum vor. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 0,59 USD und erwarten eine Entwicklung von 1594,92 Prozent, wobei sie ein mittleres Kursziel von 10 USD errechnen. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, sodass die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" betrachtet wird.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Arqit Quantum in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal über Arqit Quantum diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Arqit Quantum aktuell mit dem Wert 26,05 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Arqit Quantum eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Arqit Quantum daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Arqit Quantum von der Redaktion demnach mit einem "Gut"-Rating bewertet.