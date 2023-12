Arqit Quantum Aktie: Das ist die Höhe!

Die Analysteneinschätzung für Arqit Quantum zeigt, dass von den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt laut Analystenmeinungen bei 10 USD, was einen potenziellen Anstieg um 1987,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (0.479 USD) bedeuten würde, was als "Gut"-Empfehlung gewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Aktie von Arqit Quantum auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Arqit Quantum erfuhr eine positive Änderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Arqit Quantum auf 7-Tage-Basis überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch weder im überkauften noch im überverkauften Bereich und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie für diesen Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Arqit Quantum derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,95 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,479 USD liegt, was einer Abweichung von -49,58 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt mit 0,51 USD eine Abweichung von -6,08 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.