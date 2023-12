Arqit Quantum Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Arqit Quantum ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Arqit Quantum liegt bei 55,77, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 58 eine neutrale Lage an. Somit wird auch in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung vergeben.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Arqit Quantum insgesamt 1 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "gut" eingestuft wurden. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 10 USD pro Aktie, ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 2009,7 Prozent. Daher wird auch in diesem Bereich eine "gut" Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Arqit Quantum-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,91 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,474 USD am letzten Handelstag wird daher als schlecht bewertet. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Arqit Quantum also sowohl in der Anleger-Stimmung, als auch im RSI, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse überwiegend neutrale Bewertungen.