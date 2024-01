Arqit Quantum Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse von Arqit Quantum zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,91 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,474 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,49 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Arqit Quantum also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls nicht eindeutig. In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine eher neutrale Stimmung. In den letzten Wochen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Signale. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,77 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,28 Punkte) weisen darauf hin, dass die Arqit Quantum-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Auf der anderen Seite schätzen Analysten die Aktie langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv und keine negativ oder neutral. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 10 USD, was einer erwarteten Steigerung von 2009,7 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Arqit Quantum-Aktie. Während die technischen Indikatoren und die Anleger-Stimmung eher neutral oder negativ sind, sehen die Analysten langfristig Potenzial und bewerten die Aktie positiv.