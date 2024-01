Arqit Quantum Aktie: Jetzt knallt es!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Arqit Quantum zeigt, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten zugenommen hat, was auf eine erhöhte Aktivität der Anleger hinweist. Insgesamt wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im vergangenen Jahr wurde die Aktie von Arqit Quantum von Analysten positiv bewertet, ohne dass es negative Einschätzungen gab. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 10 USD, was einem potenziellen Anstieg um 2387,56 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus Analystensicht insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Arqit Quantum-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitt fällt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Arqit Quantum als neutral eingestuft. Der RSI7 zeigt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 als "Neutral" eingestuft wird, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.