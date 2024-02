Arqit Quantum Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Arqit Quantum-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -34,57 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage einen Anstieg um 12,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 "Gut"-Einschätzung und keine "Schlecht"-Bewertung für die Arqit Quantum abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 0,53 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 1786,79 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 10 USD. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Arqit Quantum-Aktie eine gute Bewertung mit einem RSI von 23,4 für 7 Tage und einem RSI25 von 37,09 für 25 Tage, was zu einer "Gut"- bzw. "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Arqit Quantum in diesem Punkt die Einstufung "Gut".