Aroundtown erwartet Ergebnisrückgang - 2023 soll es wieder eine Dividende geben

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown rechnet im laufenden Jahr unter anderem wegen des Verkaufs von Immobilien mit einem deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis. Die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer FFO1 soll 2023 auf 300 bis 330 Millionen Euro zurückgehen, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch mit. 2022 konnte das Unternehmen das FFO1-Ergebnis um drei Prozent auf knapp 363 Millionen Euro erhöhen. Zudem plant der Immobilienkonzern für 2023, wieder eine Dividende auszuschütten. Sie soll 20 bis 23 Cent betragen. Für das abgelaufene Jahr will das Management wegen der schwierigen konjunkturellen Lage keine Dividende zahlen, wie Aroundtown bereits am Dienstagabend mitteilte./mne/stk