Aroundtown-Tochter Grand City Properties streicht wegen Unsicherheiten Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Grand City Properties":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties will für das vergangene Geschäftsjahr überraschend keine Dividende zahlen. Das Unternehmen begründete dies in einer am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Mitteilung mit der Unsicherheit mit Blick auf die Bewertungen, die steigenden Finanzierungskosten und den begrenzten Zugang zu den Kapitalmärkten. Zuletzt hatte der Vorstand noch angekündigt, eine Dividende zahlen zu wollen. Von Bloomberg befragte Experten hatten sogar mit einer leichten Erhöhung der direkten Gewinnbeteiligung auf 0,85 Cent je Aktie gerechnet. Größer Nutznießer der Dividende wäre der im MDax notierte Konzern Aroundtown gewesen, der 59 Prozent der Anteile hält. Grand City Properties selbst ist im SDax gelistet./zb/stk