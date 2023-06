Aroundtown: Keine Hoffnung in Sicht?

Obwohl die Aroundtown-Aktie in den vergangenen Wochen insgesamt zulegen konnte, lag der Kurs am Donnerstagvormittag immer noch deutlich unter alter Stärke. In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Immobilien-Titel ein Minus von 68 Prozent (Stand: 15.06.2023, 11:00 Uhr).

Doch wie beurteilen Analysten die Situation? Kann die Aktie ihre Gegenbewegung fortsetzen oder ist in Zukunft mit einem Abwärtstrend zu rechnen?

Aroundtown-Aktie: Kai Klose von Berenberg Bank senkt Kursziel auf 2,50 Euro

Kai Klose von der Berenberg Bank hat am 13. Juni seine Einschätzung zur Aroundtown-Aktie aktualisiert und das Kursziel von bisherigen 3,00 Euro auf nunmehrige 2,50 Euro herabgesetzt – jedoch bleibt seine Empfehlung weiterhin bei “Hold”.

Zum Vergleich: Am oben genannten Zeitpunkt notierte der Titel bei lediglich1,12 Euro. Trotz der...