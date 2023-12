Aroundtown Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten Wochen wurde bei Aroundtown eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet wurde. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Aroundtown daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aroundtown bei 1,58 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,37 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +50 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,2 EUR, was einen Abstand von +7,73 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Aroundtown insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Einschätzung der Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten erfolgt auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung rund um Aroundtown als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aroundtown-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 34) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 46,73) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Aroundtown.