Aroundtown-Aktie: Das sieht doch gut aus

Die Aktie des Gewerbeimmobilienspezialisten Aroundtown (WKN: A2DW87) hat am Mittwoch auf die Geschäftszahlen zunächst mit einem kräftigen Kursabschlag reagiert. Nach rund -10% erholt sich das Papier wieder, aktuell notiert es bei 2,24 €. Was spricht jetzt für ein Investment und was dagegen?