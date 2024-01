Aroundtown Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aroundtown-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,6 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,25 EUR weicht somit um +40,63 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 2,24 EUR, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,45 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aroundtown-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zudem konnten sieben positive Handelssignale ermittelt werden, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Aroundtown hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, da vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für die Aroundtown-Aktie liegt aktuell bei 64,42, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Neutral".