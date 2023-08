Aroundtown-Aktie: beeindruckender Kurssprung!

Nach einer Phase der Bodenbildung in den vergangenen Wochen hat die Aktie von Aroundtown kontinuierlich an Wert gewonnen. Seit Mitte Juli 2023 jedoch hat sie eine eher enge Handelsspanne etabliert. Die Aktie zeigte sich auf dem erreichten Niveau stabil, wobei die Anleger gespannt auf die Veröffentlichung der Quartalsdaten warteten. Diese wurden vom Markt positiv bewertet und führten dazu, dass der Kurs am Mittwoch, den 30. August bis zum Mittag um über 7 Prozent steigen konnte.

Aroundtown erzielt positive Resonanz mit Halbjahresbericht

Die Finanzexperten loben insbesondere die Stärkung der Bilanz des Unternehmens. Besonders hervorgehoben wird dabei der Rückkauf von Firmenanleihen im Umfang von 1,3 Milliarden Euro, da dadurch Risiken reduziert werden können. Der Rückkauf dieser Anleihen erfolgte zu einem Abschlag gegenüber...