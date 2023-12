Aroundtown Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten vier Wochen war eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Aktie von Aroundtown zu verzeichnen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde keine signifikante Veränderung festgestellt. Daher erhält Aroundtown in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Aroundtown liegt bei 50,68, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führen. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab jedoch 0 "Schlecht"- und 9 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Aus technischer Sicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aroundtown bei 1,59 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +41,19 Prozent. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ein positiver Abstand von +5,4 Prozent festgestellt, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird daher die technische Analyse als "Gut" eingestuft.