Aroundtown-Aktie: Eine Bewertung des bisherigen Verlaufs

Es ist erst kürzlich, dass die Aktie von Aroundtown von einem positiven Nachrichtenstrom profitieren konnte. Vor genau vier Wochen gelang es dem krisengeschüttelten Immobilienunternehmen, einen Mietvertrag mit dem Land Brandenburg abzuschließen und kurz danach ließ die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen die Börsen steigen.

Derzeit verzeichnet das Unternehmen Gewinne von 24,7 Prozent, was den Anschein einer Trendwende erweckt. Wer jedoch eine große Rallye erwartet hatte, könnte aktuell etwas enttäuscht sein. In den letzten zwei Wochen fehlte es der Aktie an weiterem Aufschwung und rund um den Wert von 1,40 Euro scheint sie sich eingefunden zu haben.

Aroundtown: Immerhin besser als nichts

Zunächst einmal ist es natürlich ermutigend festzustellen, dass bei der Aroundtown-Aktie kein weiterer Absturz eingetreten hat....