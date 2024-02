Aroundtown Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Aroundtown liegt bei 70,67, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 65,4 und weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aroundtown-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,69 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,9675 EUR weicht davon um +16,42 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 2,24 EUR liegt, so ergibt sich eine Abweichung von -12,17 Prozent beim letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Infolgedessen erhält die Aroundtown-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Aroundtown eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Aroundtown von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.