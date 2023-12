Cisco Aktie: Das hat Gewicht!

Die Dividendenrendite von Cisco liegt derzeit bei 2,93 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cisco beträgt aktuell 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten haben 15 Analystenbewertungen für die Cisco-Aktie ergeben, dass 5 Einstufungen "Gut", 9 "Neutral" und 1 "Schlecht" sind. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Cisco. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58,62 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 16,21 Prozent steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Cisco-Aktie zeigt einen Wert von 32,73 für den RSI7 und 35,28 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Cisco kaufen, halten oder verkaufen?

