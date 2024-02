Arogo Capital Acquisition Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Arogo Capital Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Arogo Capital Acquisition-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (10,66 USD) als auch der der letzten 50 Handelstage (10,78 USD) resultieren in einem "Neutral"-Rating. Der Unterschied zwischen dem aktuellen Schlusskurs (10,8 USD) und dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt +1,31 Prozent, während er beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei +0,19 Prozent liegt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein neutrales Gesamtranking für die Arogo Capital Acquisition-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 47,73, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt hingegen eine positive Tendenz. In den letzten zwei Wochen und auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde positiv über Arogo Capital Acquisition diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.