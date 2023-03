Arnouse Digital kündigt die Einführung von BioDigitalPC 12X (PC12X) an. Eine neue Generation seines Server-Blade in Kreditkartengröße mit unübertroffener Rechendichte und Speicherplatz

Lake Success, N.Y., 22. März 2023 (ots/PRNewswire) -Hergestellt in den USAARNOUSE DIGITAL DEVICES Corp. („ADDC"), der Erfinder und Marktführer bei der Weiterentwicklung von Mikroformfaktor-Rechenplattformen, ist stolz darauf, den BioDigitalPC 12X (PC12X), seine neueste und fortschrittlichste Errungenschaft im Bereich Computing, vorzustellen. ADDCs neuester Computer/Server-Blade der 9. Generation in Kreditkartengröße mit x86-64bit Computing-Raffinesse, bietet enorme Rechenleistung in einem kleinen Format von 84 mm x 54 mm x 6,5 mm. Dieses für den Edge-Computing-Markt konzipierte Computerwunder ist mit Intels i7CPU der 8. Generation mit 8vCores, 32 GB DDR4 RAM, TPM 2.0 ausgestattet. Geboten werden zwei Modelle mit 1 TB (eine 2-TB-Option folgt in Kürze) NVMe-SED mit Selbstverschlüsselung, die zusätzliche Sicherheit für Daten im Ruhezustand bieten. Auf dem PC12X können die anspruchsvollsten Betriebssysteme wie Windows 11, Window Server, LINUX, VMware ESXI, CentOS, RHEL, Ubuntu und andere ausgeführt werden. Der PC12X ist ein umweltfreundliches Gerät, das mit 5VDC betrieben wird und einen durchschnittlichen Stromverbrauch von nur 15 W hat.Die BioDigitalPCs von ADDC stellen eine innovative Computerplattform im Mikroformat dar, die Kunden robuste und vielseitige Optionen bietet und auf die sich die anspruchsvollsten Benutzer der Welt unter extremen Bedingungen verlassen. Gleich, ob der PC12X in den Desktop-Dockingstationen von ADDC für ein unvergleichliches Computererlebnis eingesetzt wird, als Server-Blade in den Mobile Data Centers (MDC) von ADDC verwendet wird oder mit der SR-Docking-Produktlinie von ADDC kombiniert wird. Der BioDigitalPC 12X bietet hohe Sicherheit sowie eine optimierte Nutzung der Rechenleistung und schafft mit seiner Portabilität eine zuverlässige, sichere Lösung für Edge Computing und kommerzielle Rechenzentren. Der PC12X ist Hot-Swap-fähig und schnell skalierbar. Alle BioDigitalPC-Karten werden mit Epoxidharz behandelt, wodurch sie fälschungssicher, wasserdicht, staubdicht und feuerfest sind und auch den härtesten Umgebungs- und Betriebsbedingungen standhalten können.ADDC entwickelt kontinuierlich revolutionäre und umweltfreundliche Produkte, die den Benutzern ein noch nie dagewesenes Maß an Flexibilität, Rechenleistung und geringem Stromverbrauch bieten und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und einen minimalen CO2-Ausstoß gewährleisten.Informationen zu ADDC: ARNOUSE DIGITAL DEVICES Corp. ist der Erfinder und Hersteller des x86 64-bit Micro Form Factor Computer - Teil einer revolutionären und umweltfreundlichen Rechenplattform. Seine Austauschbarkeit bietet Anwendern ein noch nie dagewesenes Maß an Flexibilität, Rechenleistung, Miniaturgröße, ultrahoher Sicherheit und geringem Stromverbrauch. ADDC wurden 27 Gebrauchspatente erteilt, und mehrere Lösungen sind in den Bereichen Pluggable Computing und dem umliegenden Ökosystem zum Patent angemeldet.Für weitere Informationen über den BioDigitalPC-12X und alle anderen ADDC-Produkte besuchen Sie bitte unsere Website www.addc.com oder wenden Sie sich telefonisch an unseren Hauptsitz in New York unter 516-673-4444.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2037615/ADDC_PrimaryLogo1_Color_081121_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3816015-1&h=3027715002&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3816015-1%26h%3D3202872594%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2037615%252FADDC_PrimaryLogo1_Color_081121_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2037615%252FADDC_PrimaryLogo1_Color_081121_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2037615%2FADDC_PrimaryLogo1_Color_081121_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/arnouse-digital-kundigt-die-einfuhrung-von-biodigitalpc-12x-pc12x-an-eine-neue-generation-seines-server-blade-in-kreditkartengroWe-mit-unubertroffener-rechendichte-und-speicherplatz-301778326.htmlOriginal-Content von: Arnouse Digital Devices Corp. (ADDC), übermittelt durch news aktuell