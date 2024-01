Armstrong World Industries Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Armstrong World Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 2310,95 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -2266,5 Prozent für Armstrong World Industries führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1381,43 Prozent im letzten Jahr, und Armstrong World Industries lag 1336,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist das Unternehmen eine Unterperformance auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Armstrong World Industries eine Dividendenrendite von 1,62 % aus, was 15,33 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 100,45 USD um +12,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Gut" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +32,5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und geben der Armstrong World Industries-Aktie die Einschätzung "Gut". Insgesamt liegen 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Armstrong World Industries, und das Kursziel der Analysten liegt bei 92 USD. Dies würde zu einer Performance von -8,41 Prozent führen, da die Aktie derzeit 100,45 USD kostet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung der Redaktion für die Analysteneinschätzung ist "Neutral".