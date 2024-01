Armstrong World Industries Aktie: So geht’s nicht weiter!

Armstrong World Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche um durchschnittlich 242,37 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Armstrong World Industries eine Underperformance von -197,91 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 149,87 Prozent, wobei Armstrong World Industries 105,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen überwiegend negativ bezüglich Armstrong World Industries. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Frequenz der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass Armstrong World Industries weniger Aufmerksamkeit erhält und somit auch ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bekommt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Armstrong World Industries von 97,58 USD eine Entfernung von +30,23 Prozent über dem GD200 (74,93 USD), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 86,16 USD, was einem Abstand von +13,25 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung dieser Werte wird der Kurs der Armstrong World Industries-Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Armstrong World Industries derzeit bei 1,62 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauprodukte"-Branche hat eine Dividendenrendite von 16,94, was bedeutet, dass die Armstrong World Industries-Aktie eine Differenz von -15,33 Prozent aufweist. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.