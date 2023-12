Armstrong World Industries Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "TC Energy Corp":

Die Diskussionen über Armstrong World Industries in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Armstrong World Industries bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Armstrong World Industries-Aktie abgegeben, davon waren 3 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 92 USD impliziert ein Abwärtspotential von -7,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Armstrong World Industries ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,46 Prozent erzielt, was 102,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 238,36 Prozent, wobei Armstrong World Industries aktuell 193,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Armstrong World Industries-Aktie hat einen Wert von 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit 20,48 als überverkauft einzustufen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Armstrong World Industries.