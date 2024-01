Armstrong World Industries Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Armstrong World Industries-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Armstrong World Industries überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Gut" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Armstrong World Industries zu einem "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Armstrong World Industries insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist dabei "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Aus dem letzten Monat gibt es keine neuen Analystenupdates zu Armstrong World Industries. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 92 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -6,43 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Armstrong World Industries in diesem Abschnitt daher eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Armstrong World Industries analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Armstrong World Industries diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Bauprodukte"-Branche erzielte Armstrong World Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,46 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -197,88 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Armstrong World Industries 104,68 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.