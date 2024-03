Armstrong World Industries Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Armstrong World Industries erhält eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen Unterschied von -16,51 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Armstrong World Industries liegt bei 46,97, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als gut eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine gute Bewertung.

Auf fundamentaler Basis wird Armstrong World Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,64 im Vergleich zum Branchen-KGV von 33,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs bei 83,77 USD liegt und die Aktie selbst bei 122,11 USD gehandelt wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Armstrong World Industries erhält demnach in verschiedenen Kategorien gute Bewertungen, was auf eine solide Performance des Unternehmens hinweist.