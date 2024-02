Armstrong World Industries Aktie: Anleger aufgepasst!

Derzeit schüttet Armstrong World Industries niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Die Differenz beträgt 15,91 Prozentpunkte (1,14 % gegenüber 17,05 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,01 ist die Aktie von Armstrong World Industries auf Basis der heutigen Notierungen 38 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" (32,17) bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut" ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Armstrong World Industries wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Armstrong World Industries auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Armstrong World Industries aktuell mit dem Wert 35,26 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 40, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".