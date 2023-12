Armstrong Flooring Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Armstrong Flooring-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern Einsicht in die Performance des Unternehmens zu geben. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 16,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten beträgt -67,09 Prozent, was mehr als 214 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Bauprodukte-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 238,78 Prozent, während Armstrong Flooring mit 305,87 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso fanden keine bedeutend intensiveren oder weniger intensiven Diskussionen über das Unternehmen statt. Daher erhält die Armstrong Flooring-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Armstrong Flooring.