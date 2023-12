Armstrong Flooring Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der Armstrong Flooring-Aktie zeigt einen rückläufigen Trend, wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,01 USD zeigt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,0001 USD, was einer Abweichung von -99 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,02 USD weist eine Abweichung von -99,5 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass die Armstrong Flooring-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von -67,09 Prozent aufweist, was mehr als 210 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Bauprodukte"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 236,11 Prozent, wobei die Armstrong Flooring-Aktie mit 303,2 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Armstrong Flooring-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, sowie einen Wert von 96,5 für den RSI25, was eine "Schlecht"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Armstrong Flooring im Vergleich zur Branche Bauprodukte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,02 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".