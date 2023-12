Armstrong Flooring Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Armstrong Flooring wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat Armstrong Flooring im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,09 Prozent erzielt, was 93,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Bauprodukte" beträgt 14,05 Prozent, und Armstrong Flooring liegt aktuell 81,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Armstrong Flooring liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 96,5, was zu einer schlechten Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Armstrong Flooring mit 0% unter dem Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 17,04 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.