Armstrong Flooring Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Armstrong Flooring verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,09 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor eine Unterperformance von 93,91 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bauprodukte-Bereich beträgt 14,05 Prozent, wobei Armstrong Flooring aktuell um 81,13 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Armstrong Flooring bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 17,04 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Armstrong Flooring liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 96,5, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Dies führt insgesamt zu einem Rating "Schlecht" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

