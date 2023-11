Armour Residential Reit: Analystenprognosen deuten auf Quartalsrückgang und Aktienverlust hin

102 Tage sind es nur noch, bis das Unternehmen Armour Residential Reit aus Vero Beach, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentiert. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 948,21 Mio. EUR. Das Interesse an den neuen Quartalszahlen ist dementsprechend groß. Laut aktuellen Analysen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 4. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 34,21 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um -54,61 Prozent auf 15,53 Mio. EUR prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +48,69% fallen auf -13,79 Mio. EUR.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten eher pessimistisch gestimmt: Ein Umsatzrückgang von -54,61 Prozent wird erwartet und auch der Gewinn soll um +48,69 Prozent auf -184,98 Mio. EUR sinken. Damit setzt sich der leichte Rückgang des Gewinns fort im Vergleich zum Vorjahr (-275,04 Mio). Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 1,09 EUR liegen.

Diese Zahlen spiegeln sich bereits in der Performance der Aktie wider: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -19,02% gefallen.

Die Analysten bewerten die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt: In 12 Monaten wird ein Kurs von 5,69 EUR erwartet, was einen Verlust von -60,42% auf Basis des aktuellen Kurses bedeuten würde. Anleger, die jetzt noch einsteigen möchten, sollten bedenken, dass Expertenschätzungen einen Verlust von -60,42% in den nächsten 12 Monaten prognostizieren.

Auch die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei Armour Residential Reit. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen und seine Aktie in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln werden. Aktionäre sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass Investitionen Risiken bergen können und vor einer Anlageentscheidung eine gründliche Recherche ratsam ist.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Armour Residential Reit-Analyse von 03.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Armour Residential Reit jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Armour Residential Reit Aktie

Armour Residential Reit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...